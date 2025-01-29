Постраждали троє медиків: окупанти атакують Куп’янськ БпЛА (доповнено)
Про те, що окупанти б’ють по Куп’янську БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 13:46. За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни вдарили по Куп’янську близько 11:45 БПЛА “Молния-1”.
“Постраждали троє працівників Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебувать у Купʼянську на підсиленні та їхали на виклик”, – додали правоохоронці.
Доповнено о 13:15. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждалих – усі вони співробітники «швидкої».
“43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедик — з гострою реакцією на стрес”, – написав Синєгубов.
“Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто”, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Ціле село залишилося без світла через обстріли РФ – прилетіло по Золочівщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, обстріли, прилеты, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Постраждали троє медиків: окупанти атакують Куп’янськ БпЛА (доповнено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 13:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що окупанти б’ють по Куп’янську БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".