Постраждали троє медиків: окупанти атакують Куп’янськ БпЛА (доповнено)

Про те, що окупанти б’ють по Куп’янську БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 13:46. За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни вдарили по Куп’янську близько 11:45 БПЛА “Молния-1”.

“Постраждали троє працівників Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебувать у Купʼянську на підсиленні та їхали на виклик”, – додали правоохоронці.

Доповнено о 13:15. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждалих – усі вони співробітники «швидкої».

“43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедик — з гострою реакцією на стрес”, – написав Синєгубов.

“Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто”, – додав начальник ХОВА.