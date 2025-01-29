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Постраждали троє медиків: окупанти атакують Куп’янськ БпЛА (доповнено)

Події 13:46   29.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждали троє медиків: окупанти атакують Куп’янськ БпЛА (доповнено) Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про те, що окупанти б’ють по Куп’янську БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 13:46. За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни вдарили по Куп’янську близько 11:45 БПЛА “Молния-1”.

“Постраждали троє працівників  Харківської бригади екстреної медичної допомоги, які перебувать у Купʼянську на підсиленні та їхали на виклик”, – додали правоохоронці.

Доповнено о 13:15. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждалих – усі вони співробітники «швидкої».

“43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедик — з гострою реакцією на стрес”, – написав Синєгубов.

РФ обстріляла Куп'янськ безпілотниками
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

“Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто”, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 13:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що окупанти б’ють по Куп’янську БпЛА, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".