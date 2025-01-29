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Ціле село залишилося без світла через обстріли РФ – прилетіло по Золочівщині

Події 12:30   29.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ціле село залишилося без світла через обстріли РФ – прилетіло по Золочівщині Фото: “Зоря”

Золочівська громада опинилася під обстрілом РФ напередодні о 18:00, пише “Зоря”.

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, окупанти вдарили по селу Відродженівське. Ворог обстріляв населений пункт із мінометів.

“В результаті ударів пошкоджено два одноповерхові багатоквартирні будинки та енергомережі, знищено два сараї”, – передає “Зоря”.

Обстріл Золочівської громади
Фото: “Зоря”

Обійшлося без постраждалих, проте населений пункт залишився без світла, додав Коваленко.

Обстріл Золочівської громади
Фото: “Зоря”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 12:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Золочівська громада опинилася під обстрілом РФ напередодні о 18:00, пише “Зоря”.".