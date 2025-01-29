Ціле село залишилося без світла через обстріли РФ – прилетіло по Золочівщині
Фото: “Зоря”
Золочівська громада опинилася під обстрілом РФ напередодні о 18:00, пише “Зоря”.
За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, окупанти вдарили по селу Відродженівське. Ворог обстріляв населений пункт із мінометів.
“В результаті ударів пошкоджено два одноповерхові багатоквартирні будинки та енергомережі, знищено два сараї”, – передає “Зоря”.
Обійшлося без постраждалих, проте населений пункт залишився без світла, додав Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 12:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Золочівська громада опинилася під обстрілом РФ напередодні о 18:00, пише “Зоря”.".