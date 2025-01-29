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Целое село осталось без света из-за обстрелов РФ – прилетело по Золочевщине

Происшествия 12:30   29.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Целое село осталось без света из-за обстрелов РФ – прилетело по Золочевщине Фото: «Заря»

Золочевская громада оказалась под обстрелом РФ накануне в 18:00, пишет «Заря».

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, оккупанты ударили по селу Возрожденовка. Враг обстрелял населенный пункт из минометов.

«В результате ударов повреждены два одноэтажных многоквартирных дома и энергосети, уничтожены два сарая», – передает «Заря».

Обстрел Золочевской громады
Фото: «Заря»

Обошлось без пострадавших, однако населенный пункт остался без света, добавил Коваленко.

Обстрел Золочевской громады
Фото: «Заря»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 12:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Золочевская громада оказалась под обстрелом РФ накануне в 18:00, пишет «Заря».".