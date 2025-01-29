Целое село осталось без света из-за обстрелов РФ – прилетело по Золочевщине

Золочевская громада оказалась под обстрелом РФ накануне в 18:00, пишет «Заря».

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, оккупанты ударили по селу Возрожденовка. Враг обстрелял населенный пункт из минометов.

«В результате ударов повреждены два одноэтажных многоквартирных дома и энергосети, уничтожены два сарая», – передает «Заря».

Обошлось без пострадавших, однако населенный пункт остался без света, добавил Коваленко.