Целое село осталось без света из-за обстрелов РФ – прилетело по Золочевщине
Фото: «Заря»
Золочевская громада оказалась под обстрелом РФ накануне в 18:00, пишет «Заря».
По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, оккупанты ударили по селу Возрожденовка. Враг обстрелял населенный пункт из минометов.
«В результате ударов повреждены два одноэтажных многоквартирных дома и энергосети, уничтожены два сарая», – передает «Заря».
Обошлось без пострадавших, однако населенный пункт остался без света, добавил Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: золочевская громада, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 12:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Золочевская громада оказалась под обстрелом РФ накануне в 18:00, пишет «Заря».".