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«До Харькова от линии фронта 20 км»: что может угрожать городу – «Хартия»

Фронт 10:04   29.01.2025
Виктория Яковенко
«До Харькова от линии фронта 20 км»: что может угрожать городу – «Хартия» Скриншот

На Харьковском направлении враг пытается накопить достаточно сил, чтобы атаковать. Однако в наступлении на этом участке фронта находятся СОУ, сообщил в эфире «Киев 24» представитель службы связей с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев.

«Наша главная задача – перехватывать штурмовые группы до того, как они выйдут на точки накопления. Благодаря контролю воздушного пространства, визуального, огневого нам удается ограничить их передвижение автомобилями и на технике. В основном они ходят пешком, и это, безусловно, нам на пользу», — отметил Дегтярев.

Уменьшение интенсивности на Харьковском направлении подтверждают и потери оккупантов. В частности, в декабре СОУ удалось обезвредить здесь 300 человек, а вот в январе – около 200, добавил Дегтярев.

Он также сообщил, что сейчас от линии фронта до Харькова 20 км.

«Если им удастся продвинуться на 10 км к Липцам, которые находятся на господствующей высоте, то оттуда открывается возможность вести огонь ствольной артиллерии по Харькову, и по окружной дороге, и по нескольким другим трассам, которые подходят к Харькову. Не то чтобы у них была хоть какая-то возможность в ближайшее время, однако безусловно выход на Харьков и начало осады Харькова – это было и является большой стратегической целью на этом направлении», — рассказал Дегтярев.

Он также рассказал, что уже несколько недель украинские воины не замечают тяжелую технику у россиян.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 10:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг пытается накопить достаточно сил, чтобы атаковать. Однако в наступлении на этом участке фронта находятся СОУ.".