У россиян проблемы с техникой? Как штурмует враг на севере Харьковщины
На Харьковском направлении враг атакует ежедневно. В основном – штурмует пехотными группами, однако исключение произошло примерно три недели назад, рассказал в эфире нацмарафона пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.
По его словам, тогда войска РФ решили атаковать позиции СОУ с помощью техники. Однако это завершилось для врага полным провалом.
«Уничтожено и повреждено более 20 единиц техники. Выведены из строя около двух рот личного состава. Это выглядело как будто они не могут долгое время дойти до каких-либо успехов и поэтому бросили достаточно ценную технику, чтобы прийти к какому-то результату. У них этого не получилось», – подчеркнул Бородин.
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Он также отметил, что россияне экономят технику на Харьковском направлении.
«У них (оккупантов – ред.) с этим есть проблемы. Они очень сильно экономят с этим, но, например, если брать опыт этого большого механизированного штурма, то там были достаточно неплохие образцы, т.е. это были достаточно модернизированные Т-80. Но в большинстве своем, если мы наберем это исключение, то они почти не используют технику для штурмовых действий», — отметил воин.
По большей части, продолжает Бородин, оккупанты атакуют «на ноге» или на мотоциклах.
«Но я бы не сказал, что у них какие-то на нашем направлении образцы максимально старые. У них в принципе они есть, просто они максимально экономят», – уточнил Бородин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, россияне, техника, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг атакует ежедневно. В основном – штурмует пехотными группами, однако исключение произошло примерно три недели назад.".