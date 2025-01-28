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У россиян проблемы с техникой? Как штурмует враг на севере Харьковщины

Фронт 14:49   28.01.2025
Виктория Яковенко
У россиян проблемы с техникой? Как штурмует враг на севере Харьковщины Скриншот

На Харьковском направлении враг атакует ежедневно. В основном – штурмует пехотными группами, однако исключение произошло примерно три недели назад, рассказал в эфире нацмарафона пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

По его словам, тогда войска РФ решили атаковать позиции СОУ с помощью техники. Однако это завершилось для врага полным провалом.

«Уничтожено и повреждено более 20 единиц техники. Выведены из строя около двух рот личного состава. Это выглядело как будто они не могут долгое время дойти до каких-либо успехов и поэтому бросили достаточно ценную технику, чтобы прийти к какому-то результату. У них этого не получилось», – подчеркнул Бородин.

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Он также отметил, что россияне экономят технику на Харьковском направлении.

«У них (оккупантов – ред.) с этим есть проблемы. Они очень сильно экономят с этим, но, например, если брать опыт этого большого механизированного штурма, то там были достаточно неплохие образцы, т.е. это были достаточно модернизированные Т-80. Но в большинстве своем, если мы наберем это исключение, то они почти не используют технику для штурмовых действий», — отметил воин.

По большей части, продолжает Бородин, оккупанты атакуют «на ноге» или на мотоциклах.

«Но я бы не сказал, что у них какие-то на нашем направлении образцы максимально старые. У них в принципе они есть, просто они максимально экономят», – уточнил Бородин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг атакует ежедневно. В основном – штурмует пехотными группами, однако исключение произошло примерно три недели назад.".