У росіян проблеми з технікою? Як штурмує ворог на півночі Харківщини
На Харківському напрямку ворог атакує щоденно. Здебільшого – штурмує піхотними групами, однак виключення сталося приблизно три тижні тому, розповів в етері нацмарафону пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.
За його словами, тоді війська РФ вирішили атакувати позиції СОУ за допомогою техніки. Однак це завершилось для ворога повним провалом.
«Знищено та пошкоджено понад 20 одиниць техніки. Виведено з ладу десь дві роти особового складу. Це виглядало наче, що вони не можуть тривалий час дійти до будь-яких успіхів і через це вони кинули досить цінну техніку, щоб прийти до якогось результату. У них цього не вийшло», – підкреслив Бородін.
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Він також зазначив, що росіяни економлять техніку на Харківському напрямку.
«В них (окупантів – ред.) з цим є проблеми. Вони дуже сильно економлять з цим, але, наприклад, якщо брати досвід цього великого механізованого штурму, то там були досить непогані зразки, тобто це були Т-80, які досить модернізовані. Але здебільшого, якщо ми наберемо це виключення, то вони майже не використовують техніку для штурмових дій», – зазначив воїн.
Здебільшого, продовжує Бородін, окупанти атакують «на нозі» або на мотоциклах.
«Але я б не сказав, що в них якісь на нашому напрямку зразки максимально старі. В них в принципі вони є, просто вони максимально економлять», – уточнив Бородін.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, росіяни, техника, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог атакує щоденно. Здебільшого – штурмує піхотними групами, однак виключення сталося приблизно три тижні тому.".