«До Харкова від лінії фронту 20 км»: що може загрожувати місту – «Хартія»
На Харківському напрямку ворог намагається накопичити достатньо сил для того, щоб атакувати. Однак наразі в наступі на цій ділянці фронту перебувають СОУ, повідомив в етері «Київ 24» представник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади НГУ «Хартія» Володимир Дегтярьов.
«Наше головне завдання – перехоплювати штурмові групи до того, як вони вийдуть на точки накопичення. Завдяки контролю повітряного простору, візуального, вогневого нам вдається обмежити їх пересування автомобілями та на техніці. В основному вони ходять пішки, і це, безумовно, нам на користь», – зазначив Дегтярьов.
Зменшення інтенсивності на Харківському напрямку підтверджують і втрати окупантів. Зокрема, у грудні СОУ вдалося знешкодити тут 300 осіб, а от у січні – близько 200, додав Дегтярьов.
Він також повідомив, що наразі від лінії фронту до Харкова 20 км.
«Якщо їм вдасться просунутись на 10 км до Липців, які знаходяться на панівній висоті, то звідти відкривається можливість вести вогонь ствольної артилерії по Харкову, і по окружній дорозі, і по декількох інших трасах, які підходять до Харкова. Не те щоб у них була хоч якась можливість найближчим часом, проте безумовно вихід до Харкова і початок облоги Харкова – це було і є великої стратегічною метою на цьому напрямку», – розповів Дегтярьов.
Він також розповів, що вже декілька тижнів українські воїни не помічають важкої техніки в росіян.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 10:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог намагається накопичити достатньо сил для того, щоб атакувати. Однак наразі в наступі на цій ділянці фронту перебувають СОУ.".