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Пострадали трое медиков: оккупанты атакуют Купянск беспилотниками (дополнено)

Происшествия 13:46   29.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пострадали трое медиков: оккупанты атакуют Купянск беспилотниками (дополнено) Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, что оккупанты бьют по Купянску БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 13:46. По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне ударили по Купянску около 11:45 БПЛА «Молния-1».

«Пострадали трое работников Харьковской бригады экстренной медицинской помощи, которые находятся в Купянске на усилении и ехали по вызову», – добавили правоохранители.

Дополнено в 13:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент известно о троих пострадавших – все они сотрудники «скорой».

«43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летний врач и 41-летний парамедик — с острой реакцией на стресс», – написал Синегубов.

РФ обстреляла Купянск беспилотниками
Фото: Олег Синегубов/Telegram

«Враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, повреждено также еще одно гражданское авто», – сообщил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что оккупанты бьют по Купянску БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".