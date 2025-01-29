Пострадали трое медиков: оккупанты атакуют Купянск беспилотниками (дополнено)

О том, что оккупанты бьют по Купянску БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 13:46. По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне ударили по Купянску около 11:45 БПЛА «Молния-1».

«Пострадали трое работников Харьковской бригады экстренной медицинской помощи, которые находятся в Купянске на усилении и ехали по вызову», – добавили правоохранители.

Дополнено в 13:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент известно о троих пострадавших – все они сотрудники «скорой».

«43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летний врач и 41-летний парамедик — с острой реакцией на стресс», – написал Синегубов.

«Враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, повреждено также еще одно гражданское авто», – сообщил начальник ХОВА.