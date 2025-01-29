Пострадали трое медиков: оккупанты атакуют Купянск беспилотниками (дополнено)
О том, что оккупанты бьют по Купянску БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 13:46. По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне ударили по Купянску около 11:45 БПЛА «Молния-1».
«Пострадали трое работников Харьковской бригады экстренной медицинской помощи, которые находятся в Купянске на усилении и ехали по вызову», – добавили правоохранители.
Дополнено в 13:15. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент известно о троих пострадавших – все они сотрудники «скорой».
«43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летний врач и 41-летний парамедик — с острой реакцией на стресс», – написал Синегубов.
«Враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, повреждено также еще одно гражданское авто», – сообщил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, прилеты, синєгубов, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 13:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что оккупанты бьют по Купянску БпЛА, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".