РФ намеренно ударила по «скорой» в Купянске: что теперь будет с медициной
Подробности обстрела кареты «скорой» в Купянске рассказал в эфире нацмарафона начальник местной районной военной администрации Андрей Канашевич.
Он назвал утренний удар по городу «ужасным моментом», который демонстрирует, что теперь в Купянске опасно находиться любому, кто оказывается в городе.
«И эта опасность, видим, что она повышается уже с каждым днем. Тем более, что мы видим, что за последние дни враг очень активно применяет беспилотные летальные аппараты, такие как «Молния», также активно использует FPV-дроны. То есть, за последние дни можно констатировать, что оно все летает над этой зоной Приосколья, Заосколья. И враг активизирует определенным образом свою подобную работу. Ну и понимаем, что те основные направления, которые он пытается продавливать, и где постоянно пытается штурмовать – это Двуречная, Петропавловка, Глушковка, он также оставляет в своих приоритетах. Силы обороны держат эти удары», – сказал Канашевич.
Он также уточнил: по опыту предыдущих ударов дронами «Молния-1», предполагают, что враг специально выбрал целью именно «скорую». Ведь, в основном, такие дроны не промахиваются и не бьют по случайным объектам.
«На данный момент, как работала медицинская помощь, так и будет работать. Но, безусловно, будем обсуждать вопросы по ужесточению безопасности и усилению мер, чтобы сейчас таких ситуаций больше не случалось. Но в то же время понимаем, что от нас почти ничего не зависит. Если враг выбирает к себе такую цель, как гражданские машины или медики, будет трудно с этим бороться. Тем не менее, будем стараться работать так, чтобы предотвратить такие ситуации», – отметил Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, враг ударил по Купянску 29 января около 11:45. Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что вследствие обстрела повреждена карета «скорой». Также известно о трех пострадавших медиках. По его данным, 43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу, 26-летний врач и 41-летний парамедик получили острую реакцию на стресс. Тем временем в Харьковской областной прокуратуре добавили, что РФ выпустила по городу беспилотник «Молния-1».
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 16:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности обстрела кареты «скорой» в Купянске рассказал в эфире нацмарафона начальник местной районной военной администрации Андрей Канашевич.".