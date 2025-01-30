Де точилися бої, скільки бійців втратила РФ на Харківському напрямку: дані ЗСУ

Про боєзіткнення на півночі Харківської області, а також втрати РФ розповіли вранці в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог намагався штурмувати наші позиції в районі Козачої Лопані, успіху не мав. Російські окупанти завдали 2 авіаційних ударів із використанням 3 КАБ, 37 ударів дронами-камікадзе та здійснили 356 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – передають СОУ.

За добу на Харківському напрямку українські захисники ліквідували 59 військових РФ: 22 убитих, 35 поранених та двоє полонених. Крім того, ЗСУ знищили 39 одиниць озброєння та спецтехніки: у тому числі – шість авто та 25 БпЛА, 82 укриття та два стартові майданчики для запуску безпілотників.