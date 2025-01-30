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Один бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:18   30.01.2025
Виктория Яковенко
Один бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжается один бой по направлению к Липцам, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг дважды, при поддержке авиации, атаковал украинские позиции. Штурмы были недалеко от Петропавловки и Новой Кругляковки.

Кроме того, из артиллерии противник обстрелял Тимофеевку в Харьковской области.

«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак составляет 85», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается один бой по направлению к Липцам, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".