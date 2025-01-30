Один бой идет на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжается один бой по направлению к Липцам, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг дважды, при поддержке авиации, атаковал украинские позиции. Штурмы были недалеко от Петропавловки и Новой Кругляковки.
Кроме того, из артиллерии противник обстрелял Тимофеевку в Харьковской области.
«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак составляет 85», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается один бой по направлению к Липцам, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".