Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку триває один бій у напрямку Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував українські позиції. Штурми були неподалік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

Крім цього, з артилерії супротивник обстріляв Тимофіївку в Харківській області.

«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак складає 85», – зазначили у Генштабі.