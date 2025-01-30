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Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

Фронт 16:18   30.01.2025
Вікторія Яковенко
Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку триває один бій у напрямку Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував українські позиції. Штурми були неподалік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

Крім цього, з артилерії супротивник обстріляв Тимофіївку в Харківській області.

«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак складає 85», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 16:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває один бій у напрямку Липців, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".