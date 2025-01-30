Live
  • Чт 30.01.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.62

Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (доповнюється)

Події 10:55   30.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (доповнюється)

Близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову.

Доповнено о 10:55. Міський голова повідомив, що зʼявилася інформація про одного потерпілого внаслідок обстрілу. Він отримав гостру реакцію на стрес. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, кому надали допомогу лікарі.

“19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес”, – уточнив начальник ХОВА.

Доповнено о 10:32. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

“У Холодногірському районі пошкоджено скління приватного будинку”, – додав начальник ХОВА.

Доповнено о 10:27. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля приватного будинку.

“Вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня”, – написав мер.

За даними мера Ігоря Терехова, ворог бив по місту БпЛА “Молния”.

Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу «Молнія» по приватному сектору у Холодногірському районі. Деталі уточнюємо“, – уточнив Терехов.

Читайте також: Постраждали троє медиків: окупанти атакують Куп’янськ безпілотниками (доповнено)

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Задушила чоловіка пелюшкою під час сварки: харків’янка “сяде” на 10 років
Задушила чоловіка пелюшкою під час сварки: харків’янка “сяде” на 10 років
30.01.2025, 11:48
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
29.01.2025, 06:00
Де точилися бої, скільки бійців втратила РФ на Харківському напрямку: дані ЗСУ
Де точилися бої, скільки бійців втратила РФ на Харківському напрямку: дані ЗСУ
30.01.2025, 11:28
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (доповнюється)
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (доповнюється)
30.01.2025, 10:55
Бої у Вовчанську поступово вщухають: чому знижується динаміка, пояснили у ЗСУ
Бої у Вовчанську поступово вщухають: чому знижується динаміка, пояснили у ЗСУ
30.01.2025, 09:49
Сьогодні 30 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 січня: яке свято та день в історії
30.01.2025, 06:00

Новини за темою:

20:34
Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині
19:01
66-річний чоловік поранений внаслідок удару росіян по Куп’янську на Харківщині
12:06
Цехи та склад згоріли повністю, пожежа досі вирує: Терехов про “приліт”
16:20
За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі
16:04
Увесь день РФ б’є по Куп’янську: ситуація погіршилась, повідомив Синєгубов

Ви читали новину: «Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 10:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову.".