Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (доповнюється)
Близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову.
Доповнено о 10:55. Міський голова повідомив, що зʼявилася інформація про одного потерпілого внаслідок обстрілу. Він отримав гостру реакцію на стрес. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, кому надали допомогу лікарі.
“19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес”, – уточнив начальник ХОВА.
Доповнено о 10:32. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.
“У Холодногірському районі пошкоджено скління приватного будинку”, – додав начальник ХОВА.
Доповнено о 10:27. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля приватного будинку.
“Вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня”, – написав мер.
За даними мера Ігоря Терехова, ворог бив по місту БпЛА “Молния”.
“Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу «Молнія» по приватному сектору у Холодногірському районі. Деталі уточнюємо“, – уточнив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 10:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову.".