Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (доповнюється)

Близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову.

Доповнено о 10:55. Міський голова повідомив, що зʼявилася інформація про одного потерпілого внаслідок обстрілу. Він отримав гостру реакцію на стрес. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, кому надали допомогу лікарі.

“19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес”, – уточнив начальник ХОВА.

Доповнено о 10:32. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

“У Холодногірському районі пошкоджено скління приватного будинку”, – додав начальник ХОВА.

Доповнено о 10:27. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що прилетіло біля приватного будинку.

“Вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня”, – написав мер.

За даними мера Ігоря Терехова, ворог бив по місту БпЛА “Молния”.

“Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу «Молнія» по приватному сектору у Холодногірському районі. Деталі уточнюємо“, – уточнив Терехов.