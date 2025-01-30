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Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавший, куда прилетело (дополняется)

Происшествия 10:55   30.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавший, куда прилетело (дополняется) Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Около 10:00 россияне ударили по Харькову.

Дополнено в 10:55. Городской голова сообщил, что известно об одном пострадавшем вследствие обстрела. У него острая реакция на стресс. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, кому оказали помощь врачи.

«19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс», – уточнил он.

Дополнено в 10:32. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что пострадавших вследствие обстрела нет.

«В Холодногорском районе повреждено остекление частного дома. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.

Дополнено в 10:27. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле частного дома.

«Выбиты стекла, поврежден забор. Информация о пострадавших и погибших отсутствует», – написал мэр.

По данным мэра Игоря Терехова, враг бил по городу БпЛА «Молния».

«Предварительно располагаем информацией о попадании БпЛА типа «Молния» по частному сектору в Холодногорском районе. Подробности уточняем», – уточнил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 10:55;

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