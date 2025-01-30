Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавший, куда прилетело (дополняется)
Около 10:00 россияне ударили по Харькову.
Дополнено в 10:55. Городской голова сообщил, что известно об одном пострадавшем вследствие обстрела. У него острая реакция на стресс. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, кому оказали помощь врачи.
«19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс», – уточнил он.
Дополнено в 10:32. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что пострадавших вследствие обстрела нет.
«В Холодногорском районе повреждено остекление частного дома. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.
Дополнено в 10:27. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что прилетело возле частного дома.
«Выбиты стекла, поврежден забор. Информация о пострадавших и погибших отсутствует», – написал мэр.
По данным мэра Игоря Терехова, враг бил по городу БпЛА «Молния».
«Предварительно располагаем информацией о попадании БпЛА типа «Молния» по частному сектору в Холодногорском районе. Подробности уточняем», – уточнил Терехов.
Читайте также: Пострадали трое медиков: оккупанты атакуют Купянск беспилотниками (дополнено)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавший, куда прилетело (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 россияне ударили по Харькову.".