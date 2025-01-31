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В ISW подтвердили успехи ВСУ на севере Харьковщины – где продвинулись

Украина 07:35   31.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW подтвердили успехи ВСУ на севере Харьковщины – где продвинулись

Россияне продолжили наступать на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, распространяя ложную информацию об успешных штурмах, отметили в Институте изучения войны (ISW). 

Однако успехи аналитики заметили лишь у СОУ на севере области.

«Украинские силы недавно продвинулись северо-восточнее города Харькова на фоне продолжающихся наступательных операций на севере Харьковской области 30 января. Геолокационные кадры, опубликованные 30 января, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись в северной части Волчанска (к северо-востоку от города Харьков)», – уточнили в ISW.

Тем временем россияне начали заявлять о своих успехах на Купянщине – в частности о продвижении к окраинам Купянска. Однако в Институте изучения войны не смогли найти этому подтверждений.

«30 января российские войска продолжали наступление на направлении Боровая, но не продвинулись. Российские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Боровой в районе Новой Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Колесниковки и Новоосиново», – добавили аналитики.

Читайте также: О тактике военных РФ на Купянском направлении рассказали в НГУ (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжили наступать на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, распространяя ложную информацию об успешных штурмах, отметили в Институте изучения войны (ISW). ".