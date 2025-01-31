Где наступал враг на Харьковщине и есть ли успехи у РФ, рассказали в Генштабе
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ сообщили о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – авиаударах россиян по населенным пунктам.
На Харьковском направлении за сутки был один бой возле Липцев. Тем временем на Купянщине зафиксировали три атаки россиян.
«Наши войска остановили три атаки противника в районе Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки», – отметили в ГШ.
Под вражескими авиаударами оказалась Казачья Лопань и Новая Кругляковка, отметили в Генштабе.
Потери врага на данный момент, по информации ГШ, такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 08:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ сообщили о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – авиаударах россиян по населенным пунктам.".