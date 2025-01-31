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Где наступал враг на Харьковщине и есть ли успехи у РФ, рассказали в Генштабе

Украина 08:28   31.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где наступал враг на Харьковщине и есть ли успехи у РФ, рассказали в Генштабе Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ сообщили о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – авиаударах россиян по населенным пунктам.

На Харьковском направлении за сутки был один бой возле Липцев. Тем временем на Купянщине зафиксировали три атаки россиян.

«Наши войска остановили три атаки противника в районе Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки», – отметили в ГШ.

Бои на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

Под вражескими авиаударами оказалась Казачья Лопань и Новая Кругляковка, отметили в Генштабе.

Потери врага на данный момент, по информации ГШ, такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 08:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ сообщили о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – авиаударах россиян по населенным пунктам.".