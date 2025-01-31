Где наступал враг на Харьковщине и есть ли успехи у РФ, рассказали в Генштабе

В утренней сводке 31 января в Генштабе ВСУ сообщили о боях на Харьковском и Купянском направлении, а также – авиаударах россиян по населенным пунктам.

На Харьковском направлении за сутки был один бой возле Липцев. Тем временем на Купянщине зафиксировали три атаки россиян.

«Наши войска остановили три атаки противника в районе Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки», – отметили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказалась Казачья Лопань и Новая Кругляковка, отметили в Генштабе.

Потери врага на данный момент, по информации ГШ, такие: