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Новости Харькова — главное за 31 января: как прошла ночь

Украина 07:00   31.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 31 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночные тревоги на Харьковщине: летали БпЛА, была угроза авиаобстрела, враг запускал баллистику

В 21:49 в Харьковской области прозвучала тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, на востоке региона появились российские беспилотники. 

Вскоре добавилась еще и угроза авиаобстрела. А в 22:10 защитники неба сообщили, что один из БпЛА движется в сторону Чугуева. 

Дроны продолжали кружить до полуночи над Харьковщиной и соседними регионами – Днепропетровской и Полтавской областью.

После 00:00 ВС объявили еще и об угрозе применения баллистики. 

Тем временем с дронами ситуация обострялась – новые группы постоянно прибывали и кружили в восточной, южной и северной части Украины.

Всю ночь беспилотники продолжали летать над регионами, регулярно меняя курс. А в 03:51 Воздушные силы вновь предупредили об угрозе удара из авиации в прифронтовых областях. 

Украинские военные все еще фиксировали беспилотники над Харьковшиной в 05:36.

По состоянию на 07:00 тревога для Харькова и области остается актуальной.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 07:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".