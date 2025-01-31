Новости Харькова — главное за 31 января: как прошла ночь

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07:00

Ночные тревоги на Харьковщине: летали БпЛА, была угроза авиаобстрела, враг запускал баллистику

В 21:49 в Харьковской области прозвучала тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, на востоке региона появились российские беспилотники.

Вскоре добавилась еще и угроза авиаобстрела. А в 22:10 защитники неба сообщили, что один из БпЛА движется в сторону Чугуева.

Дроны продолжали кружить до полуночи над Харьковщиной и соседними регионами – Днепропетровской и Полтавской областью.

После 00:00 ВС объявили еще и об угрозе применения баллистики.

Тем временем с дронами ситуация обострялась – новые группы постоянно прибывали и кружили в восточной, южной и северной части Украины.

Всю ночь беспилотники продолжали летать над регионами, регулярно меняя курс. А в 03:51 Воздушные силы вновь предупредили об угрозе удара из авиации в прифронтовых областях.

Украинские военные все еще фиксировали беспилотники над Харьковшиной в 05:36.

По состоянию на 07:00 тревога для Харькова и области остается актуальной.