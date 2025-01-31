Новости Харькова — главное за 31 января: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночные тревоги на Харьковщине: летали БпЛА, была угроза авиаобстрела, враг запускал баллистику
В 21:49 в Харьковской области прозвучала тревога. По данным Воздушных сил ВСУ, на востоке региона появились российские беспилотники.
Вскоре добавилась еще и угроза авиаобстрела. А в 22:10 защитники неба сообщили, что один из БпЛА движется в сторону Чугуева.
Дроны продолжали кружить до полуночи над Харьковщиной и соседними регионами – Днепропетровской и Полтавской областью.
После 00:00 ВС объявили еще и об угрозе применения баллистики.
Тем временем с дронами ситуация обострялась – новые группы постоянно прибывали и кружили в восточной, южной и северной части Украины.
Всю ночь беспилотники продолжали летать над регионами, регулярно меняя курс. А в 03:51 Воздушные силы вновь предупредили об угрозе удара из авиации в прифронтовых областях.
Украинские военные все еще фиксировали беспилотники над Харьковшиной в 05:36.
По состоянию на 07:00 тревога для Харькова и области остается актуальной.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 07:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".