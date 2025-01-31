218 раз РФ обстреляла Харьковщину с начала 2025-го: атаковали БпЛА и КАБы
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, с начала 2025 года враг уже 218 раз обстрелял Харьковскую область.
Больше всего ударов зафиксировали беспилотниками – 60. Также противник почти 50 раз применял КАБы.
«В результате действий оккупантов за первый месяц 2025 года 472 объекта инфраструктуры повреждены или разрушены. Среди них около 300 многоквартирных и частных домов, три школы и одна больница», — сообщил глава ХОВА.
Всего с начала полномасштабного вторжения по населенным пунктам Харьковщины нанесено более 21 600 ударов из разных видов вооружения. В результате ударов повреждены или разрушены более 75 000 объектов инфраструктуры. В частности, более 36 600 домов.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг перешел на тактику применения БпЛА. Все больше применяет «Шахедов», а также БпЛА типа «Молния-1» и «Молния-2».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, КАБ, обстрел, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, с начала 2025 года враг уже 218 раз обстрелял Харьковскую область.".