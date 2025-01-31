Утром вражеский БпЛА атаковал Харьковщину: появились фото последствий
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Утром 31 января российский дрон попал на территорию частного домовладения в городе Купянск на Харьковщине.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в хозяйственном здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В результате удара два человека получили острую реакцию на стресс.
Напомним, в ХОВА сообщали, что Купянск армия РФ обстреляла в 09:43. Пострадали 46-летний мужчина и 84-летняя женщина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, купянск, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 31 января российский дрон попал на территорию частного домовладения в городе Купянск на Харьковщине.".