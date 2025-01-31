Утром вражеский БпЛА атаковал Харьковщину: появились фото последствий

Утром 31 января российский дрон попал на территорию частного домовладения в городе Купянск на Харьковщине.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в хозяйственном здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В результате удара два человека получили острую реакцию на стресс.

Напомним, в ХОВА сообщали, что Купянск армия РФ обстреляла в 09:43. Пострадали 46-летний мужчина и 84-летняя женщина.