Двое пожилых людей пострадали из-за обстрела Купянщины: куда била РФ
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение суток под обстрелами РФ оказался Изюмский и Купянский район, а также Харьков.
Вначале накануне утром прилетело по окраине Купянска – вследствие удара БпЛА «Молния-1» повреждено авто. Днем россияне также продолжили терроризировать район.
«13:15. Купянский р-н., Купянская ТГ., с. Пристин. В результате обстрела повреждено здание учебного заведения, двухэтажный многоквартирный дом. Пострадали 75-летняя женщина и 68-летний мужчина», – написал начальник ХОВА.
Ближе к ночи под ударом оказался уже Изюмский район. По Боровой прилетел беспилотник, повредив авто. Также в соседних домах вылетели окна. Синегубов напомнил, что накануне утром удары зафиксировали и в Харькове.
«10:10 г. Харьков, Холодногорский р-н. В результате сбития БпЛА повреждено остекление окон, крыша и забор частных домов. Пострадал 19-летний мужчина – острая реакция на стресс», – уточнил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение суток под обстрелами РФ оказался Изюмский и Купянский район, а также Харьков.".