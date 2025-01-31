Двое пожилых людей пострадали из-за обстрела Купянщины: куда била РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение суток под обстрелами РФ оказался Изюмский и Купянский район, а также Харьков.

Вначале накануне утром прилетело по окраине Купянска – вследствие удара БпЛА «Молния-1» повреждено авто. Днем россияне также продолжили терроризировать район.

«13:15. Купянский р-н., Купянская ТГ., с. Пристин. В результате обстрела повреждено здание учебного заведения, двухэтажный многоквартирный дом. Пострадали 75-летняя женщина и 68-летний мужчина», – написал начальник ХОВА.

Ближе к ночи под ударом оказался уже Изюмский район. По Боровой прилетел беспилотник, повредив авто. Также в соседних домах вылетели окна. Синегубов напомнил, что накануне утром удары зафиксировали и в Харькове.

«10:10 г. Харьков, Холодногорский р-н. В результате сбития БпЛА повреждено остекление окон, крыша и забор частных домов. Пострадал 19-летний мужчина – острая реакция на стресс», – уточнил Синегубов.