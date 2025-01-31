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Двоє людей похилого віку постраждали через обстріл Куп’янщини: куди била РФ

Події 08:47   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей похилого віку постраждали через обстріл Куп’янщини: куди била РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом доби під обстрілами РФ опинився Ізюмський та Куп’янський район, а також Харків.

Спочатку напередодні вранці прилетіло по околицях Куп’янська – внаслідок удару БпЛА “Молния-1” пошкоджено авто. Вдень росіяни також продовжили тероризувати район.

“13:15. Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу, двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждали 75-річна жінка та 68-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА.

Ближче до ночі під ударом виявився Ізюмський район. По Боровій прилетів безпілотник, пошкодивши авто. Також у сусідніх будинках вилетіли вікна. Синєгубов нагадав, що напередодні зранку удари зафіксували і в Харкові.

10:10 м. Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок збиття БпЛА пошкоджено скління вікон, дах та паркан приватних будинків. Постраждав 19-річний чоловік — гостра реакція на стрес“, – уточнив Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 08:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом доби під обстрілами РФ опинився Ізюмський та Куп’янський район, а також Харків.".