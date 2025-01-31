218 разів РФ обстріляла Харківщину з початку 2025-го: атакували БпЛА і КАБи
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, з початку 2025 року ворог вже 218 разів обстріляв Харківську область.
Найбільше ударів зафіксували безпілотниками — 60. Також супротивник майже 50 разів застосовував КАБи.
«Внаслідок дій окупантів за перший місяць 2025 року 472 об’єкти інфраструктури пошкоджені чи зруйновані. Серед них майже 300 багатоквартирних та приватних будинків, три школи та одна лікарня», – повідомив голова ХОВА.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення по населених пунктах Харківщини завдано понад 21 600 ударів із різного виду озброєння. Внаслідок ударів пошкоджені або зруйновані понад 75 000 об’єктів інфраструктури. Зокрема, більше ніж 36 600 будинків.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог перейшов на тактику застосування БпЛА. Все більше застосовує «шахедів», а також БпЛА типу «Молния-1» та «Молния-2».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, КАБ, обстріл, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, з початку 2025 року ворог вже 218 разів обстріляв Харківську область.".