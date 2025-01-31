Live
  • Пт 31.01.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

218 разів РФ обстріляла Харківщину з початку 2025-го: атакували БпЛА і КАБи

Події 14:38   31.01.2025
Вікторія Яковенко
218 разів РФ обстріляла Харківщину з початку 2025-го: атакували БпЛА і КАБи Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, з початку 2025 року ворог вже 218 разів обстріляв Харківську область.

Найбільше ударів зафіксували безпілотниками — 60. Також супротивник майже 50 разів застосовував КАБи.

«Внаслідок дій окупантів за перший місяць 2025 року 472 об’єкти інфраструктури пошкоджені чи зруйновані. Серед них майже 300 багатоквартирних та приватних будинків, три школи та одна лікарня», – повідомив голова ХОВА.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення по населених пунктах Харківщини завдано понад 21 600 ударів із різного виду озброєння. Внаслідок ударів пошкоджені або зруйновані понад 75 000 об’єктів інфраструктури. Зокрема, більше ніж 36 600 будинків.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог перейшов на тактику застосування БпЛА. Все більше застосовує «шахедів», а також БпЛА типу «Молния-1» та «Молния-2».

Читайте також: Вранці ворожий БпЛА атакував Харківщину: з’явилися фото наслідків

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удар по Держпрому: стало відомо коли приїде місія ЮНЕСКО у Харків
Удар по Держпрому: стало відомо коли приїде місія ЮНЕСКО у Харків
31.01.2025, 15:15
218 разів РФ обстріляла Харківщину з початку 2025-го: атакували БпЛА і КАБи
218 разів РФ обстріляла Харківщину з початку 2025-го: атакували БпЛА і КАБи
31.01.2025, 14:38
Новий пам’ятник з’явився в центрі Харкова: на відкритті був Терехов (фото)
Новий пам’ятник з’явився в центрі Харкова: на відкритті був Терехов (фото)
30.01.2025, 21:20
Збували контрафактні алкоголь і сигарети: на Харківщині судитимуть чоловіків
Збували контрафактні алкоголь і сигарети: на Харківщині судитимуть чоловіків
31.01.2025, 14:23
Сім КАБів та понад пів тисячі обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини
Сім КАБів та понад пів тисячі обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини
31.01.2025, 13:43
ОВА: 30 тисяч учнів Харківщини зможуть вийти на офлайн навчання цьогоріч
ОВА: 30 тисяч учнів Харківщини зможуть вийти на офлайн навчання цьогоріч
31.01.2025, 13:29

Новини за темою:

12:36
Вранці ворожий БпЛА атакував Харківщину: з’явилися фото наслідків
13:18
Уламки БпЛА знайшли у центрі Балаклії: про що не попередили жителів
22:00
Новини Харкова — головне за 29 січня: температурний рекорд, поранені медики
08:25
ППО працювала на Харківщині: що знищили СОУ, розповів Синєгубов
13:15
Удар БпЛА по підприємству в Харкові: пожежу загасили, що вдалося зберегти

Ви читали новину: «218 разів РФ обстріляла Харківщину з початку 2025-го: атакували БпЛА і КАБи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, з початку 2025 року ворог вже 218 разів обстріляв Харківську область.".