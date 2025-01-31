Сегодня 31 января: какой праздник и день в истории

31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС. В 1950-м президент США Гарри Трумэн объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы. В 1943-м сдался в плен советским войскам немецкий генерал-фельдмаршал Паулюс. В 1911-м родилась Ванга. В 1893-м зарегистрировали торговую марку «Coca-Cola». В 1865-м Конгресс США принял поправку к конституции, запрещавшую рабство. В 1734-м вышел шовинистический приказ российской императрицы «О браках малороссов».

Праздники и памятные даты 31 января

31 января – Всемирный день ювелира.

Также сегодня: Международный день зебры, День скотча.

31 января в истории

31 января 1734 года российская императрица Анна Иоанновна издала тайный указ «О браках малороссов». Подробнее.

31 января 1865 года Конгресс США принял 13-ю поправку к конституции, запрещавшую рабство.

31 января 1893 года зарегистрирована торговая марка «Coca-Cola». На тот момент напиток с этим названием уже несколько лет был в продаже. Подробнее.

31 января 1911 года родилась Ванга (Вангелия Гуштерова) – знаменитая болгарская провидица, имя которой впоследствии стало нарицательным. Подробнее.

31 января 1943 года сдался в плен советским войскам генерал-фельдмаршал, командующий 6-й армией Вермахта Фридрих Паулюс. Подробнее.

31 января 1950 года президент США Гарри Трумэн публично заявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы. Подробнее.

31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС, завершив так называемый «Brexit». Выход из ЕС стал следствием откровенно неожиданного результата голосования на национальном референдуме, который провели 23 июня 2016 года.

Церковный праздник 31 января

31 января чтят память бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Подробнее.

Народные приметы

Если пламя в печи яркое, будут холода.

Также к морозам: крик воронов и утепление гнезд воробьями.

Что нельзя делать 31 января

Желательно не покидать дом.

Нельзя оставлять без внимания открытый огонь.

Нельзя ссориться.