Сьогодні 31 січня: яке свято та день в історії

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла з ЄС. У 1950-му президент США Гаррі Трумен оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби. У 1943-му здався в полон радянським військам німецький генерал-фельдмаршал Паулюс. У 1911-му народилася Ванга. У 1893-му зареєстрували торгову марку “Coca-Cola”. У 1865-му Конгрес США ухвалив поправку до конституції, яка забороняла рабство. У 1734-му вийшов шовіністичний наказ російської імператриці “Про шлюби малоросів”.

Свята та пам’ятні дати 31 січня

31 січня – Всесвітній день ювеліра.

Також сьогодні: Міжнародний день зебри, День скотчу.

31 січня в історії

31 січня 1734 року російська імператриця Анна Іоанівна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”. Докладніше.

31 січня 1865 року Конгрес США прийняв 13 поправку до конституції, що забороняла рабство.

31 січня 1893 року зареєстровано торгову марку “Coca-Cola”. На той момент напій із цією назвою вже кілька років був у продажу. Докладніше.

31 січня 1911 року народилася Ванга (Вангелія Гуштерова) – знаменита болгарська провидиця, ім’я якої згодом стало номінальним. Докладніше.

31 січня 1943 року здався в полон радянським військам генерал-фельдмаршал, командувач 6-ї армії Вермахту Фрідріх Паулюс. Докладніше.

31 січня 1950 року президент США Гаррі Трумен публічно заявив про підтримку проєкту розробки водневої бомби. Докладніше.

31 січня 2020 року Велика Британія вийшла із ЄС, завершивши так званий “Brexit”. Вихід із ЄС став наслідком відверто несподіваного результату голосування на національному референдумі, який провели 23 червня 2016 року.

Церковне свято 31 січня

31 січня вшановують пам’ять безсрібників мучеників Кира та Йоана і з ними мучениць Афанасії та дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо полум’я в печі яскраве, буде холоднеча.

Кричать ворони – до морозу.

Якщо горобці почали утепляти гнізда — буде холод.

Що не можна робити 31 січня

Бажано не покидати будинок.

Не можна залишати без уваги відкритий вогонь.

Не можна сваритися.