Семь КАБ и более полутысячи обстрелов: как прошли сутки на севере Харьковщины

За прошедшие сутки состоялся один бой с оккупантами в направлении Липцев, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Противник нанес два авиационных удара с использованием семи КАБов, 93 удара дронами-камикадзе и совершил 550 обстрелов позиций украинских защитников.

Потери врага за прошедшие сутки составили 66 человек, из них безвозвратные – 21, санитарные – 45.

Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, в частности реактивную систему залпового огня, три артиллерийские системы, противотанковое средство, восемь автомобилей, шесть единиц спецтехники и 42 БпЛА.

Уничтожено: 71 укрытие для личного состава и стартовая площадка запуска БпЛА.