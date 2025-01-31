Семь КАБ и более полутысячи обстрелов: как прошли сутки на севере Харьковщины
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки состоялся один бой с оккупантами в направлении Липцев, сообщили в ОТГВ «Харьков».
Противник нанес два авиационных удара с использованием семи КАБов, 93 удара дронами-камикадзе и совершил 550 обстрелов позиций украинских защитников.
Потери врага за прошедшие сутки составили 66 человек, из них безвозвратные – 21, санитарные – 45.
Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, в частности реактивную систему залпового огня, три артиллерийские системы, противотанковое средство, восемь автомобилей, шесть единиц спецтехники и 42 БпЛА.
Уничтожено: 71 укрытие для личного состава и стартовая площадка запуска БпЛА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, ОТГВ "Харьков", потери, север Харьковщины;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки состоялся один бой с оккупантами в направлении Липцев, сообщили в ОТГВ «Харьков».".