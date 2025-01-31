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Семь КАБ и более полутысячи обстрелов: как прошли сутки на севере Харьковщины

Фронт 13:43   31.01.2025
Виктория Яковенко
Семь КАБ и более полутысячи обстрелов: как прошли сутки на севере Харьковщины Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки состоялся один бой с оккупантами в направлении Липцев, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Противник нанес два авиационных удара с использованием семи КАБов, 93 удара дронами-камикадзе и совершил 550 обстрелов позиций украинских защитников.

Потери врага за прошедшие сутки составили 66 человек, из них безвозвратные – 21, санитарные – 45.

Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, в частности реактивную систему залпового огня, три артиллерийские системы, противотанковое средство, восемь автомобилей, шесть единиц спецтехники и 42 БпЛА.

Уничтожено: 71 укрытие для личного состава и стартовая площадка запуска БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки состоялся один бой с оккупантами в направлении Липцев, сообщили в ОТГВ «Харьков».".