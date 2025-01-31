Сім КАБів та понад пів тисячі обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини

Минулої доби відбувся один бій з окупантами у напрямку Липців, повідомили в ОТУВ «Харків».

Супротивник завдав два авіаційні удари із використанням семи КАБів, 93 удари дронами-камікадзе та здійснив 550 обстрілів позицій українських захисників.

Втрати ворога за минулу добу склали 66 осіб, з них безповоротні – 21, санітарні – 45.

Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, протитанковий засіб, вісім автомобілів, шість одиниць спецтехніки та 42 БпЛА.

Знищено: 71 укриття для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.