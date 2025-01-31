Сім КАБів та понад пів тисячі обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби відбувся один бій з окупантами у напрямку Липців, повідомили в ОТУВ «Харків».
Супротивник завдав два авіаційні удари із використанням семи КАБів, 93 удари дронами-камікадзе та здійснив 550 обстрілів позицій українських захисників.
Втрати ворога за минулу добу склали 66 осіб, з них безповоротні – 21, санітарні – 45.
Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, протитанковий засіб, вісім автомобілів, шість одиниць спецтехніки та 42 БпЛА.
Знищено: 71 укриття для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.
Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині та чи є успіхи у РФ, розповіли у Генштабі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: обстріли, ОТГВ "Харьков", потери, север Харьковщины;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сім КАБів та понад пів тисячі обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби відбувся один бій з окупантами у напрямку Липців, повідомили в ОТУВ «Харків».".