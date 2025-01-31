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Сім КАБів та понад пів тисячі обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини

Фронт 13:43   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Сім КАБів та понад пів тисячі обстрілів: як минула доба на півночі Харківщини Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби відбувся один бій з окупантами у напрямку Липців, повідомили в ОТУВ «Харків».

Супротивник завдав два авіаційні удари із використанням семи КАБів, 93 удари дронами-камікадзе та здійснив 550 обстрілів позицій українських захисників.

Втрати ворога за минулу добу склали 66 осіб, з них безповоротні – 21, санітарні – 45.

Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, протитанковий засіб, вісім автомобілів, шість одиниць спецтехніки та 42 БпЛА.

Знищено: 71 укриття для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби відбувся один бій з окупантами у напрямку Липців, повідомили в ОТУВ «Харків».".