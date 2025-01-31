Генштаб ВСУ: россияне атаковали вблизи Волчанска и Песчаного

Где атаковали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник один раз шел на позиции украинских подразделений в районе Песчаного.

«Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.