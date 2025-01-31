Генштаб ВСУ: россияне атаковали вблизи Волчанска и Песчаного
Фото: Генштаб ВСУ
Где атаковали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении враг дважды штурмовал оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник один раз шел на позиции украинских подразделений в районе Песчаного.
«Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где атаковали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".