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Генштаб ВСУ: россияне атаковали вблизи Волчанска и Песчаного

Фронт 16:49   31.01.2025
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ: россияне атаковали вблизи Волчанска и Песчаного Фото: Генштаб ВСУ

Где атаковали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник один раз шел на позиции украинских подразделений в районе Песчаного.

«Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где атаковали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".