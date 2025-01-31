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Генштаб ЗСУ: росіяни атакували поблизу Вовчанська та Піщаного

Фронт 16:49   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ: росіяни атакували поблизу Вовчанська та Піщаного Фото: Генштаб ЗСУ

Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз йшов на позиції українських підрозділів у районі Піщаного.

«Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом, від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".