Генштаб ЗСУ: росіяни атакували поблизу Вовчанська та Піщаного
Фото: Генштаб ЗСУ
Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку ворог двічі штурмував оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку супротивник один раз йшов на позиції українських підрозділів у районі Піщаного.
«Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом, від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".