Генштаб ЗСУ: росіяни атакували поблизу Вовчанська та Піщаного

Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник один раз йшов на позиції українських підрозділів у районі Піщаного.

«Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом, від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.