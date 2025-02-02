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Сколько зданий за январь повредили россияне в Харькове, рассказал Терехов

Общество 11:22   02.02.2025
Оксана Якушко
Сколько зданий за январь повредили россияне в Харькове, рассказал Терехов Иллюстрация: Игорь Терехов / Телеграм

Россияне сменили тактику, атаковали город не часто и преимущественно БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Хотя количество ударов уменьшилось, россияне все же нанесли ущерб Харькову в январе.

«Все мы почувствовали, что январь был более-менее спокоен. Казалось бы, не такие массированные обстрелы, как бывало раньше, но и этого хватило, чтобы нанести харьковчанам немалый вред. За прошлый месяц в Харькове повреждены 47 жилых домов. Выбиты 144 окна в квартирах и еще 19 – в подъездах. Все они уже закрыты. Отремонтированы также 9 поврежденных крыш», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сменили тактику, атаковали город не часто и преимущественно БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".