Сколько зданий за январь повредили россияне в Харькове, рассказал Терехов
Иллюстрация: Игорь Терехов / Телеграм
Россияне сменили тактику, атаковали город не часто и преимущественно БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Хотя количество ударов уменьшилось, россияне все же нанесли ущерб Харькову в январе.
«Все мы почувствовали, что январь был более-менее спокоен. Казалось бы, не такие массированные обстрелы, как бывало раньше, но и этого хватило, чтобы нанести харьковчанам немалый вред. За прошлый месяц в Харькове повреждены 47 жилых домов. Выбиты 144 окна в квартирах и еще 19 – в подъездах. Все они уже закрыты. Отремонтированы также 9 поврежденных крыш», — отметил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, обстрел, разрушения, руйнування, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 11:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сменили тактику, атаковали город не часто и преимущественно БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".