Сколько зданий за январь повредили россияне в Харькове, рассказал Терехов

Россияне сменили тактику, атаковали город не часто и преимущественно БпЛА, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Хотя количество ударов уменьшилось, россияне все же нанесли ущерб Харькову в январе.

«Все мы почувствовали, что январь был более-менее спокоен. Казалось бы, не такие массированные обстрелы, как бывало раньше, но и этого хватило, чтобы нанести харьковчанам немалый вред. За прошлый месяц в Харькове повреждены 47 жилых домов. Выбиты 144 окна в квартирах и еще 19 – в подъездах. Все они уже закрыты. Отремонтированы также 9 поврежденных крыш», — отметил Терехов.