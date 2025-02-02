Скільки будівель пошкодили росіяни у Харкові протягом січня, розповів Терехов

Росіяни змінили тактику, атакували місто не часто та переважно БпЛА, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Хоча кількість ударів зменшилася, росіяни все ж таки завдали шкоди Харкову в січні.

«Усі ми відчули, що січень був більш-менш спокійним. Здавалося б, не такі масовані обстріли, як бувало раніше, але й цього вистачило, щоб завдати харківʼянам чималої шкоди. За минулий місяць у Харкові пошкоджені 47 житлових будинків. Вибиті 144 вікна у квартирах і ще 19 – у під’їздах. Усі вони вже закриті. Відремонтовано також 9 дахів, які зазнали руйнувань», – повідомив Терехов.