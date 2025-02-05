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Самозахват земли в Харькове: возле водоема за деньги сдавали домики и беседки

Общество 18:49   05.02.2025
Елена Нагорная
Самозахват земли в Харькове: возле водоема за деньги сдавали домики и беседки

На берегу водоема в Шевченковском районе Харькова в июле-августе 2024 года женщина сдавала клиентам три деревянных домика и шесть беседок, не имея никаких документов на землю.

Об этом информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как установило следствие, 62-летняя женщина самовольно заняла этот участок, ведь решения о передаче ей земли в собственность или аренду не было.

Ранее несудимой харьковчанке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка в охранных зонах) УКУ.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других причастных лиц.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 18:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На берегу водоема в Шевченковском районе Харькова в июле-августе 2024 года женщина сдавала клиентам три деревянных домика и шесть беседок, не имея никаких документов на землю.".