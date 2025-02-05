Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки

Суспільство 18:49   05.02.2025
Олена Нагорна
Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки

На березі водойми в Шевченківському районі Харкова у липні-серпні 2024 року жінка здавала клієнтам три дерев’яні будиночки та шість альтанок, не маючи жодних документів на землю.

Про це інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. Як встановило слідство, 62-річна жінка самовільно зайняла цю ділянку, адже рішення про передачу їй землі у власність чи оренду не було.

Раніше несудимій харків’янці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах) ККУ.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.

Читайте також: Земля на Закарпатті тепер є у Харкова: її подарували місцеві, що там побудують

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки
Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки
05.02.2025, 18:49
Земля на Закарпатті тепер є у Харкова: її подарували місцеві, що там побудують
Земля на Закарпатті тепер є у Харкова: її подарували місцеві, що там побудують
05.02.2025, 18:22
Вулиці Серпової немає більше в Харкові, є Спецпідрозділу Кракен
Вулиці Серпової немає більше в Харкові, є Спецпідрозділу Кракен
05.02.2025, 17:20
Дев’ять разів атакували на Харківщині від початку доби військові РФ – Генштаб
Дев’ять разів атакували на Харківщині від початку доби військові РФ – Генштаб
05.02.2025, 17:35
DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ
DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ
05.02.2025, 16:54
У Терехова з’явився новий заступник. Ним став експрацівник ХОВА
У Терехова з’явився новий заступник. Ним став експрацівник ХОВА
05.02.2025, 16:21

Новини за темою:

12:37
Альтанки на березі річки в Харкові здавали незаконно: кому ж платили містяни

Ви читали новину: «Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 18:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На березі водойми в Шевченківському районі Харкова у липні-серпні 2024 року жінка здавала клієнтам три дерев’яні будиночки та шість альтанок, не маючи жодних документів на землю.".