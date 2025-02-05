Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки

На березі водойми в Шевченківському районі Харкова у липні-серпні 2024 року жінка здавала клієнтам три дерев’яні будиночки та шість альтанок, не маючи жодних документів на землю.

Про це інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. Як встановило слідство, 62-річна жінка самовільно зайняла цю ділянку, адже рішення про передачу їй землі у власність чи оренду не було.

Раніше несудимій харків’янці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах) ККУ.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.