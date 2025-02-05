Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки
На березі водойми в Шевченківському районі Харкова у липні-серпні 2024 року жінка здавала клієнтам три дерев’яні будиночки та шість альтанок, не маючи жодних документів на землю.
Про це інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. Як встановило слідство, 62-річна жінка самовільно зайняла цю ділянку, адже рішення про передачу їй землі у власність чи оренду не було.
Раніше несудимій харків’янці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах) ККУ.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беседки, водоем, земля, новини Харкова, поліція Харківський області, самозахват, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На березі водойми в Шевченківському районі Харкова у липні-серпні 2024 року жінка здавала клієнтам три дерев’яні будиночки та шість альтанок, не маючи жодних документів на землю.".