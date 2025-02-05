«Заработал» на ремонте дорог в Харькове миллион, обманув КП: кого подозревают

Подозрение вручили директору ООО, которое занималось ремонтом дорог в Харькове, пишут в облпрокуратуре.

«По данным следствия, в октябре 2023 года ООО взяло на себя обязательство по выполнению работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Энергетической в ​​Харькове, заключив соответствующий договор с коммунальным предприятием», – уточнили правоохранители.

Однако, по данным следствия, директор решил не выполнять некоторые условия, из-за чего ремонт выполнили некачественно.

«Так, объем использованной асфальтобетонной смеси был меньше, чем указанный в актах выполненных работ. Кроме того, использовалась некачественная асфальтобетонная смесь», – добавили в прокуратуре.

В результате фигурант «заработал» больше миллиона гривен, финансы получил от КП. На данный момент подозреваемому готовятся избрать меру пресечения.