«Заработал» на ремонте дорог в Харькове миллион, обманув КП: кого подозревают
Подозрение вручили директору ООО, которое занималось ремонтом дорог в Харькове, пишут в облпрокуратуре.
«По данным следствия, в октябре 2023 года ООО взяло на себя обязательство по выполнению работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Энергетической в Харькове, заключив соответствующий договор с коммунальным предприятием», – уточнили правоохранители.
Однако, по данным следствия, директор решил не выполнять некоторые условия, из-за чего ремонт выполнили некачественно.
«Так, объем использованной асфальтобетонной смеси был меньше, чем указанный в актах выполненных работ. Кроме того, использовалась некачественная асфальтобетонная смесь», – добавили в прокуратуре.
В результате фигурант «заработал» больше миллиона гривен, финансы получил от КП. На данный момент подозреваемому готовятся избрать меру пресечения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КП, прокуратура, ремонт дорог, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение вручили директору ООО, которое занималось ремонтом дорог в Харькове, пишут в облпрокуратуре.".