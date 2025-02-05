“Заробив” на ремонті доріг у Харкові мільйон, обдуривши КП: кого підозрюють
Підозру вручили директору ТОВ, яке займалося ремонтом доріг у Харкові, пишуть в облпрокуратурі.
“За даними слідства, у жовтні 2023 року ТОВ взяло на себе зобовʼязання щодо виконання робіт по відновленню асфальтобетонного покриття по вул. Енергетичній у Харкові, уклавши відповідний договір з комунальним підприємством”, – уточнили правоохоронці.
Проте, за даними слідства, директор вирішив не виконувати певних умов, через що ремонт виконали неякісно.
“Так, обсяг використаної асфальтобетонної суміші був менше, ніж той, що вказаний в актах виконаних робіт. Крім того, використовувалась неякісна асфальтобетонна суміш”, – додали у прокуратурі.
У результаті фігурант “заробив” понад мільйон гривень, фінанси отримав від КП. Наразі підозрюваному готуються обрати запобіжний захід.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КП, прокуратура, ремонт дорог, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру вручили директору ТОВ, яке займалося ремонтом доріг у Харкові, пишуть в облпрокуратурі.".