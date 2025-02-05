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“Заробив” на ремонті доріг у Харкові мільйон, обдуривши КП: кого підозрюють

Події 11:45   05.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Заробив” на ремонті доріг у Харкові мільйон, обдуривши КП: кого підозрюють

Підозру вручили директору ТОВ, яке займалося ремонтом доріг у Харкові, пишуть в облпрокуратурі.

“За даними слідства, у жовтні 2023 року ТОВ взяло на себе зобовʼязання щодо виконання робіт по відновленню асфальтобетонного покриття по вул. Енергетичній у Харкові, уклавши відповідний договір з комунальним підприємством”, – уточнили правоохоронці.

Проте, за даними слідства, директор вирішив не виконувати певних умов, через що ремонт виконали неякісно.

Так, обсяг використаної асфальтобетонної суміші був менше, ніж той, що вказаний в актах виконаних робіт. Крім того, використовувалась неякісна асфальтобетонна суміш”, – додали у прокуратурі.

У результаті фігурант “заробив” понад мільйон гривень, фінанси отримав від КП. Наразі підозрюваному готуються обрати запобіжний захід.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 11:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру вручили директору ТОВ, яке займалося ремонтом доріг у Харкові, пишуть в облпрокуратурі.".