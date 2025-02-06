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«Искандеры» били по северу Харьковщины – ВСУ о ситуации на фронте

Фронт 12:40   06.02.2025
Виктория Яковенко
«Искандеры» били по северу Харьковщины – ВСУ о ситуации на фронте Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

Защитники информируют: оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Также враг 22 раза ударил дронами-камикадзе и совершил 402 обстрела позиций СОУ.

Потери ВС РФ за прошедшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные – 30, санитарные – 65.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 77 единиц вооружения и военной техники, в частности: реактивную систему залпового огня, девять автомобилей, одну единицу спецтехники и 66 БпЛА.

Уничтожено: 31 укрытие для личного состава и место хранение боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".