«Искандеры» били по северу Харьковщины – ВСУ о ситуации на фронте
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.
Защитники информируют: оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Также враг 22 раза ударил дронами-камикадзе и совершил 402 обстрела позиций СОУ.
Потери ВС РФ за прошедшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные – 30, санитарные – 65.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 77 единиц вооружения и военной техники, в частности: реактивную систему залпового огня, девять автомобилей, одну единицу спецтехники и 66 БпЛА.
Уничтожено: 31 укрытие для личного состава и место хранение боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Искандер-М, обстрел, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки украинские воины отбили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".