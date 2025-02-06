Четыре раза враг наступал на Харьковском направлении: о результатах сообщил ГШ

О боях на Харьковском и Купянском направлениях проинформировали в утренней сводке за 6 февраля в Генштабе ВСУ.

На севере Харьковщины враг атаковал позиции украинских защитников четыре раза в районе Волчанска и Казачьей Лопани. На Купянском направлении зафиксировали восемь попыток оккупантов прорвать оборону ВСУ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка», – отметили в ГШ.

Всего же за сутки было 90 боестолкновений. Россияне обстреляли позиции СОУ больше 5800 раз, задействовали 2293 дронов-камикадзе.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ: