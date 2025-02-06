Live
  • Чт 06.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.41

Как выглядит наибольший рынок Харькова после ночных обстрелов (видео)

Происшествия 07:39   06.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как выглядит наибольший рынок Харькова после ночных обстрелов (видео)

Видео с места обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, ночью враг ударил по городу дважды. Вначале около 23:30 взрыв раздался в Киевском районе, в 01:00 – в Новобаварском. Россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2».

«В Киевском районе самые существенные разрушения, там БПЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. В результате взрыва были повреждены десятки торговых павильонов, травмированных на месте происшествия нет, также ранения получили охранники, которые были на месте происшествия», – сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

В Новобаварском районе прилетело по инфраструктурному транспортному предприятию. Пострадавших вследствие обстрелов нет.

«По фактам этих военных преступлений возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – добавил Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Новости Харькова — главное за 6 февраля: ночью РФ дважды обстреляла город

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как выглядит наибольший рынок Харькова после ночных обстрелов (видео)
Как выглядит наибольший рынок Харькова после ночных обстрелов (видео)
06.02.2025, 07:39
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
05.02.2025, 21:14
Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города
Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города
06.02.2025, 07:13
Новости Харькова — главное за 6 февраля: ночью РФ дважды обстреляла город
Новости Харькова — главное за 6 февраля: ночью РФ дважды обстреляла город
06.02.2025, 08:23
Был в розыске за СОЧ: в Харьковском ОТЦК открестились от пойманного с валютой
Был в розыске за СОЧ: в Харьковском ОТЦК открестились от пойманного с валютой
04.02.2025, 22:57
Четыре раза враг наступал на Харьковском направлении: о результатах сообщил ГШ
Четыре раза враг наступал на Харьковском направлении: о результатах сообщил ГШ
06.02.2025, 08:19

Новости по теме:

07:13
Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города
11:09
Разрушено здание горсовета, многоэтажки, выбиты окна – что происходит в Изюме
09:36
Кто погиб под обстрелом в Изюме, количество раненых растет – подробности ХОВА
07:34
Ночью в Харькове были взрывы: поврежден памятник архитектуры (дополнено)
08:41
Около полуночи прилетело по Золочеву – повреждено учебное заведение

Вы читали новость: «Как выглядит наибольший рынок Харькова после ночных обстрелов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 07:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с места обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.".