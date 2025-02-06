Как выглядит наибольший рынок Харькова после ночных обстрелов (видео)
Видео с места обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, ночью враг ударил по городу дважды. Вначале около 23:30 взрыв раздался в Киевском районе, в 01:00 – в Новобаварском. Россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2».
«В Киевском районе самые существенные разрушения, там БПЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. В результате взрыва были повреждены десятки торговых павильонов, травмированных на месте происшествия нет, также ранения получили охранники, которые были на месте происшествия», – сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
В Новобаварском районе прилетело по инфраструктурному транспортному предприятию. Пострадавших вследствие обстрелов нет.
«По фактам этих военных преступлений возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – добавил Чубенко.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 07:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с места обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.".