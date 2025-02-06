Как выглядит наибольший рынок Харькова после ночных обстрелов (видео)

Видео с места обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, ночью враг ударил по городу дважды. Вначале около 23:30 взрыв раздался в Киевском районе, в 01:00 – в Новобаварском. Россияне били по Харькову БпЛА «Герань-2».

«В Киевском районе самые существенные разрушения, там БПЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. В результате взрыва были повреждены десятки торговых павильонов, травмированных на месте происшествия нет, также ранения получили охранники, которые были на месте происшествия», – сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

В Новобаварском районе прилетело по инфраструктурному транспортному предприятию. Пострадавших вследствие обстрелов нет.

«По фактам этих военных преступлений возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины», – добавил Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокуратура