Новости Харькова — главное за 6 февраля: ночью РФ дважды обстреляла город
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:23
Четыре раза враг наступал на Харьковском направлении: о результатах сообщил ГШ
О боях на Харьковском и Купянском направлениях проинформировали в утренней сводке за 6 февраля в Генштабе ВСУ.
На севере Харьковщины враг атаковал позиции украинских защитников четыре раза в районе Волчанска и Казачьей Лопани. На Купянском направлении зафиксировали восемь попыток оккупантов прорвать оборону ВСУ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка», – отметили в ГШ.
Всего же за сутки было 90 боестолкновений. Россияне обстреляли позиции СОУ больше 5800 раз, задействовали 2293 дронов-камикадзе.
08:00
Ночью в Харькове произошел смертельный пожар: что горело и кто погиб
За сутки в Харькове и области возникло четыре пожара, пишут в облуправлении ГСЧС.
Спасатели констатировали: один из пожаров в Харькове стал смертельным.
«В 23:13 возник бытовой пожар на территории частного домовладения в Новобаварском районе Харькова. Горел жилой дом на площади 20 кв. В очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1961 года рождения», – пишут в ГСЧС.
Также специалисты выезжали на обследование территорий после вражеского обстрела Киевского и Новобаварского района.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 388 единиц взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.
07:23
Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города
Первый взрыв раздался в Харькове примерно в 23:20.
Как сообщил мэр Игорь Терехов, «прилет» зафиксировали в Киевском районе города.
«По уточненной информации, удар пришелся по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи транспортной инфраструктуры», – написал городской голова.
Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: россияне ударили по Харькову беспилотником.
«В результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены торговые павильоны рынка», – уточнил начальник ХОВА.
Около 01:00 в городе прозвучал еще один взрыв. На этот раз в Новобаварском районе, сообщил Терехов.
«На данный момент без пострадавших», – отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".