Работа в Харькове и области: вакансии недели от 16 до 80 тысяч гривен
По состоянию на 6 февраля в Харьковской области актуальны 1890 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия главного юрисконсульта с зарплатой 80 410 гривен. Начальник цеха будет иметь 40 тысяч, а печатник-тиснильщик – 30 тысяч.
Инженер по стандартизации будет зарабатывать 26200 тысяч, специалист по стандартизации, сертификации и качеству – 23900, полицейский полиции особого назначения – 22 тысячи, повар – 20 тысяч, заведующий сектором – 19500, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции – 18 тысяч, а плавильщик металла и сплавов – 16 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, работа, робота, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 6 февраля в Харьковской области актуальны 1890 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".