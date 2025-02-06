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Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 16 до 80 тисяч гривень

Суспільство 12:11   06.02.2025
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 16 до 80 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 6 лютого у Харківській області актуальні 1890 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія головного юрисконсульта із зарплатою 80410 гривень. Начальник цеху матиме 40 тисяч, а друкар-тиснильник – 30 тисяч.

Інженер із стандартизації зароблятиме 26200 тисяч, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 23900, поліцейський поліції особливого призначення – 22 тисячі, кухар – 20 тисяч, завідувач сектору – 19500, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 18 тисяч, а плавильник металу та сплавів – 16 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 6 лютого у Харківській області актуальні 1890 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".