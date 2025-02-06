Ночью в Харькове произошел смертельный пожар: что горело и кто погиб

За сутки в Харькове и области возникло четыре пожара, пишут в облуправлении ГСЧС.

Спасатели констатировали: один из пожаров в Харькове стал смертельным.

«В 23:13 возник бытовой пожар на территории частного домовладения в Новобаварском районе Харькова. Горел жилой дом на площади 20 кв. В очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1961 года рождения», – пишут в ГСЧС.

Также специалисты выезжали на обследование территорий после вражеского обстрела Киевского и Новобаварского района.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 388 единиц взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.