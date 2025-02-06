Ночью в Харькове произошел смертельный пожар: что горело и кто погиб
За сутки в Харькове и области возникло четыре пожара, пишут в облуправлении ГСЧС.
Спасатели констатировали: один из пожаров в Харькове стал смертельным.
«В 23:13 возник бытовой пожар на территории частного домовладения в Новобаварском районе Харькова. Горел жилой дом на площади 20 кв. В очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1961 года рождения», – пишут в ГСЧС.
Также специалисты выезжали на обследование территорий после вражеского обстрела Киевского и Новобаварского района.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 388 единиц взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харькове и области возникло четыре пожара, пишут в облуправлении ГСЧС.".