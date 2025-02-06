Live
  • Чт 06.02.2025
  • Харків  -4°С
  • USD 41.66
  • EUR 43.41

Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув

Події 07:52   06.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув

За добу в Харкові та області виникло чотири пожежі, пишуть в облуправлінні ДСНС.

Рятувальники констатували: одна з пожеж у Харкові стала смертельною.

“О 23:13 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Новобаварському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 20 м кв. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 року народження”, – пишуть у ДСНС.

Також фахівці виїжджали на обстеження територій після ворожого обстрілу Київського та Новобаварського районів.

“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 388 одиниць вибухонебезпечних предметів”, – додали рятувальники.

Читайте також: Який вигляд має найбільший ринок Харкова після нічних обстрілів (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ
Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ
06.02.2025, 08:19
Який вигляд має найбільший ринок Харкова після нічних обстрілів (відео)
Який вигляд має найбільший ринок Харкова після нічних обстрілів (відео)
06.02.2025, 07:39
КП «Харківблагоустрій» припинило діяльність: що буде з двірниками
КП «Харківблагоустрій» припинило діяльність: що буде з двірниками
05.02.2025, 21:14
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
05.02.2025, 20:39
Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув
Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув
06.02.2025, 07:52
Новини Харкова — головне за 6 лютого: вночі РФ двічі обстріляла місто
Новини Харкова — головне за 6 лютого: вночі РФ двічі обстріляла місто
06.02.2025, 08:23

Новини за темою:

11:14
Необережно покурив: у Лозівському районі в пожежі загинув чоловік (фото)
08:56
У Харкові в пожежі загинув чоловік, спалахнув приватний будинок – ДСНС
19:56
Землетрус у Полтаві: у ДСНС повідомили подробиці
21:05
“Ми будемо домагатися справедливості для харківʼян” – Терехов
08:39
Пошкоджені дома, підприємство, пожежі вирують з ночі: ДСНС про наслідки ударів

Ви читали новину: «Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 07:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в Харкові та області виникло чотири пожежі, пишуть в облуправлінні ДСНС.".