Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув
За добу в Харкові та області виникло чотири пожежі, пишуть в облуправлінні ДСНС.
Рятувальники констатували: одна з пожеж у Харкові стала смертельною.
“О 23:13 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Новобаварському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 20 м кв. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 року народження”, – пишуть у ДСНС.
Також фахівці виїжджали на обстеження територій після ворожого обстрілу Київського та Новобаварського районів.
“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 388 одиниць вибухонебезпечних предметів”, – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 07:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в Харкові та області виникло чотири пожежі, пишуть в облуправлінні ДСНС.".