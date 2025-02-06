Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув

За добу в Харкові та області виникло чотири пожежі, пишуть в облуправлінні ДСНС.

Рятувальники констатували: одна з пожеж у Харкові стала смертельною.

“О 23:13 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Новобаварському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 20 м кв. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 року народження”, – пишуть у ДСНС.

Також фахівці виїжджали на обстеження територій після ворожого обстрілу Київського та Новобаварського районів.

“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 388 одиниць вибухонебезпечних предметів”, – додали рятувальники.