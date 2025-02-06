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Який вигляд має найбільший ринок Харкова після нічних обстрілів (відео)

Події 07:39   06.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Який вигляд має найбільший ринок Харкова після нічних обстрілів (відео)

Відео з місця обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, уночі ворог вдарив по місту двічі. Спочатку близько 23:30 вибух пролунав у Київському районі, о 01:00 – у Новобаварському. Росіяни били по Харкову БпЛА “Герань-2”.

“У Київському районі найсуттєвіші руйнування, там БпЛА влучив в дах найбільшого ринку Харкова. Внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів, травмованих на місці події немає, також поранення отримали охоронці, які були на місці події”, – повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

У Новобаварському районі прилетіло по інфраструктурному транспортному підприємству. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

“За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України”, – додав Чубенко.

Відео: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 07:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео з місця обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі.".