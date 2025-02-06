Новини Харкова — головне за 6 лютого: вночі РФ двічі обстріляла місто

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:23

Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямках поінформували у ранковому зведенні за 6 лютого у Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог атакував позиції українських захисників чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку зафіксували вісім спроб окупантів прорвати оборону ЗСУ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка“, – зазначили у ГШ.

Всього ж за добу було 90 бойових зіткнень. Росіяни обстріляли позиції СОУ понад 5800 разів, задіяли 2293 дронів-камікадзе.

08:00

Вночі в Харкові сталася смертельна пожежа: що горіло та хто загинув

За добу в Харкові та області виникло чотири пожежі, пишуть в облуправлінні ДСНС.

Рятувальники констатували: одна з пожеж у Харкові стала смертельною.

“О 23:13 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Новобаварському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 20 м кв. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 року народження”, – пишуть у ДСНС.

Також фахівці виїжджали на обстеження територій після ворожого обстрілу Київського та Новобаварського районів.

“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 388 одиниць вибухонебезпечних предметів”, – додали рятувальники.

07:23

Нічні «прильоти» у Харкові: РФ обстріляла один із найбільших ринків міста

Перший вибух пролунав у Харкові приблизно о 23:20.

Як повідомив мер Ігор Терехов, «приліт» зафіксували у Київському районі міста.

“За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою“, – написав міський голова.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: росіяни вдарили по Харкову безпілотником.

“Внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджено торгівельні павільйони ринку“, – уточнив начальник ХОВА.

Близько 01:00 у місті пролунав ще один вибух. На цей раз у Новобаварському районі, повідомив Терехов.

“На дану хвилину без постраждалих“, – зазначив мер.