РФ безуспішно атакувала біля Вовчанська, на Куп’янському напрямку йде бій – ГШ

Українські воїни впродовж дня відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Один бій триває дотепер.

Під ворожим обстрілом була Тимофіївка Харківської області.

«Загалом від початку доби відбулося 66 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.