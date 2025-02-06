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РФ безуспішно атакувала біля Вовчанська, на Куп’янському напрямку йде бій – ГШ

Фронт 16:51   06.02.2025
Вікторія Яковенко
РФ безуспішно атакувала біля Вовчанська, на Куп’янському напрямку йде бій – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни впродовж дня відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Один бій триває дотепер.

Під ворожим обстрілом була Тимофіївка Харківської області.

«Загалом від початку доби відбулося 66 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни впродовж дня відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".