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РФ безуспешно атаковала у Волчанска, на Купянском направлении идет бой — ГШ

Фронт 16:51   06.02.2025
Виктория Яковенко
РФ безуспешно атаковала у Волчанска, на Купянском направлении идет бой — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины в течение дня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Один бой продолжается до сих пор.

Под вражескими обстрелами была Тимофеевка Харьковской области.

«В общем с начала суток произошло 66 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины в течение дня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".