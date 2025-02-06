РФ безуспешно атаковала у Волчанска, на Купянском направлении идет бой — ГШ

Украинские воины в течение дня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Один бой продолжается до сих пор.

Под вражескими обстрелами была Тимофеевка Харьковской области.

«В общем с начала суток произошло 66 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.