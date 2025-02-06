РФ безуспешно атаковала у Волчанска, на Купянском направлении идет бой — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские воины в течение дня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Один бой продолжается до сих пор.
Под вражескими обстрелами была Тимофеевка Харьковской области.
«В общем с начала суток произошло 66 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
Читайте также: Переплывать Оскол на Харьковщине россияне уже пытаются на дощечках — 3 ОШБр
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ безуспешно атаковала у Волчанска, на Купянском направлении идет бой — ГШ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины в течение дня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".