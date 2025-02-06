Близько сотні павільйонів зруйновані через удар по ринку: дані Синєгубова

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів регіону за минулу добу постраждав волонтер, також є руйнування.

Близько 11:00 під час обстрілу Куп’янська поранений 43-річний чоловік. А ввечері того ж дня ворог знову вдарив по місту.

“19:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою на автомобіль постраждав 57-річний волонтер. Госпіталізований до медичної установи”, – написав Синєгубов.

Ближче до опівночі росіяни випустили по Харкову БпЛА “Герань”. Один із них упав у Київському районі на території найбільшого ринку в місті. Пошкоджені близько сотні павільйонів, обійшлося без потерпілих.

“6 лютого 01:00 м. Харків, Новобаварський район. Внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено контактні лінії електромережі”, – додав начальник ХОВА.