Близько сотні павільйонів зруйновані через удар по ринку: дані Синєгубова
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів регіону за минулу добу постраждав волонтер, також є руйнування.
Близько 11:00 під час обстрілу Куп’янська поранений 43-річний чоловік. А ввечері того ж дня ворог знову вдарив по місту.
“19:00 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою на автомобіль постраждав 57-річний волонтер. Госпіталізований до медичної установи”, – написав Синєгубов.
Ближче до опівночі росіяни випустили по Харкову БпЛА “Герань”. Один із них упав у Київському районі на території найбільшого ринку в місті. Пошкоджені близько сотні павільйонів, обійшлося без потерпілих.
“6 лютого 01:00 м. Харків, Новобаварський район. Внаслідок падіння уламків БПЛА «Герань» пошкоджено контактні лінії електромережі”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 08:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів регіону за минулу добу постраждав волонтер, також є руйнування.".