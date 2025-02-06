Около сотни павильонов разрушены из-за удара по рынку – детали от Синегубова

По данным начальника ХОВА Олег Синегубова, вследствие обстрелов региона за минувшие сутки пострадал волонтер, также есть разрушения.

Около 11:00 во время обстрела Купянска ранен 43-летний мужчина. А вечером того же дня враг вновь ударил по городу.

«19:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате сброса с дрона взрывного устройства на автомобиль пострадал 57-летний волонтер. Госпитализирован в медицинское учреждение», – написали Синегубов.

Ближе к полуночи россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань». Один из них упал в Киевском районе на территории наибольшего рынка в городе. Повреждены около сотни павильонов, обошлось без пострадавших.

«6 февраля 01:00 г. Харьков, Новобаварский район. В результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены контактные линии электросети», – добавил начальник ХОВА.