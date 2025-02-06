Около сотни павильонов разрушены из-за удара по рынку – детали от Синегубова
По данным начальника ХОВА Олег Синегубова, вследствие обстрелов региона за минувшие сутки пострадал волонтер, также есть разрушения.
Около 11:00 во время обстрела Купянска ранен 43-летний мужчина. А вечером того же дня враг вновь ударил по городу.
«19:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате сброса с дрона взрывного устройства на автомобиль пострадал 57-летний волонтер. Госпитализирован в медицинское учреждение», – написали Синегубов.
Ближе к полуночи россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань». Один из них упал в Киевском районе на территории наибольшего рынка в городе. Повреждены около сотни павильонов, обошлось без пострадавших.
«6 февраля 01:00 г. Харьков, Новобаварский район. В результате падения обломков БпЛА «Герань» повреждены контактные линии электросети», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прилет, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олег Синегубова, вследствие обстрелов региона за минувшие сутки пострадал волонтер, также есть разрушения.".