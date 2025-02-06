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Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ

Україна 08:19   06.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямках поінформували у ранковому зведенні за 6 лютого у Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог атакував позиції українських захисників чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку зафіксували вісім спроб окупантів прорвати оборону ЗСУ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка“, – зазначили у ГШ.

Всього ж за добу було 90 бойових зіткнень. Росіяни обстріляли позиції СОУ понад 5800 разів, задіяли 2293 дронів-камікадзе.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 08:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямках поінформували у ранковому зведенні за 6 лютого у Генштабі ЗСУ.".