Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямках поінформували у ранковому зведенні за 6 лютого у Генштабі ЗСУ.
На півночі Харківщини ворог атакував позиції українських захисників чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку зафіксували вісім спроб окупантів прорвати оборону ЗСУ.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка“, – зазначили у ГШ.
Всього ж за добу було 90 бойових зіткнень. Росіяни обстріляли позиції СОУ понад 5800 разів, задіяли 2293 дронів-камікадзе.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ:
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямках поінформували у ранковому зведенні за 6 лютого у Генштабі ЗСУ.".