Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямках поінформували у ранковому зведенні за 6 лютого у Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог атакував позиції українських захисників чотири рази в районі Вовчанська та Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку зафіксували вісім спроб окупантів прорвати оборону ЗСУ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка“, – зазначили у ГШ.

Всього ж за добу було 90 бойових зіткнень. Росіяни обстріляли позиції СОУ понад 5800 разів, задіяли 2293 дронів-камікадзе.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ: