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БпЛА вдарив по Салтівці – Терехов повідомив подробиці (доповнюється)

Події 14:46   06.02.2025
Вікторія Яковенко
БпЛА вдарив по Салтівці – Терехов повідомив подробиці (доповнюється) Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Вдень 6 лютого по Салтівському району Харкова вдарив ворожий БпЛА.

Доповнено о 14:46. Ворожий дрон атакував район щільної житлової забудови у Салтівському районі. Вибух стався біля девʼятиповерхівки, інформує мер Ігор Терехов.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

14:29. Усі деталі наразі уточнюються, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 6 лютого по Салтівському району Харкова вдарив ворожий БпЛА.".