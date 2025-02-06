БпЛА вдарив по Салтівці – Терехов повідомив подробиці (доповнюється)
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Вдень 6 лютого по Салтівському району Харкова вдарив ворожий БпЛА.
Доповнено о 14:46. Ворожий дрон атакував район щільної житлової забудови у Салтівському районі. Вибух стався біля девʼятиповерхівки, інформує мер Ігор Терехов.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
14:29. Усі деталі наразі уточнюються, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 6 лютого по Салтівському району Харкова вдарив ворожий БпЛА.".